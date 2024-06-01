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ردا على مقترح بايدن.. نتنياهو يؤكد: شروط إنهاء حرب غزة "لم تتغير"

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن شروط إنهاء الحرب في غزة "لم تتغير"، بعد أن طرح الرئيس (الأمريكي)، جو بايدن، الجمعة، اقتراحًا من ثلاث مراحل قال إن إسرائيل قدمته.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هذه (الشروط) تشمل "تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وتحرير جميع الرهائن وضمان آلا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

وقال البيان الإسرائيلي إنه "بموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تحقيق هذه الشروط قبل وضع وقف إطلاق نار دائم. إن فكرة موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم قبل استيفاء هذه الشروط غير واردة على الإطلاق".

وبعد أقل من ساعة من إعلان بايدن للاقتراح الإسرائيلي، أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن بلاده لن تنهي الحرب حتى تتم هزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن.

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