تحدث محلل الشؤون السياسية والعالمية في شبكة CNN والمراسل السياسي في أكسيوس، باراك رافيد، مع مذيع CNN جايك تابر عن الحرب الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجد نفسه في وضع "لا يريد أن يكون فيه" فيما يتعلق بالصفقة، مؤكدًا أن صفقة وقف إطلاق النار "ممكنة ولكن لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بكيفية تفسير نفس اللغة".

وقال رافيد إن نتنياهو "في وضع لم يكن يريد أن يكون فيه، بمعنى أنه وصل إلى هذا الوضع لأن أعضاء مجلس حربه ورؤساء الأمن التابعين له، الأشخاص الذين عينهم، متحدون نوعًا ما ضده داخل مجلس الوزراء ليقولوا: نحن بحاجة إلى هذه الصفقة ونحن بحاجة إلى هذا الاقتراح، ولم يكن أمامه خيار سوى تأييد هذا الاقتراح وطرحه للتصويت، وقد تم تمريره بالإجماع في مجلس الحرب وتم الموافقة عليه وتم تسليمه إلى حماس. والآن، إذا قالت حماس نعم، فهو في مشكلة كبيرة حقًا، لأنه سيتعين عليه حقًا اتخاذ قرار بشأن شيء حاول منعه أو تجنبه لبعض الوقت الآن".

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى صفقة، قال رافيد إنه يعتقد أنها ذلك ممكنًا، مضيفًا: "عندما تنظر إلى اقتراح حماس في السادس من مايو، وتنظر إلى الاقتراح الإسرائيلي في السابع والعشرين من مايو، ترى أن التغييرات ليست كبيرة حقاً. ولكن لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بكيفية تفسير نفس اللغة. لقد فسرت حماس الأمر على أنه عندما يتم تنفيذ هذا الحرب، فإن الحرب ستنتهي. أما إسرائيل فقد فسرته على نحو يقول: حسناً، لا يزال لدينا نقطة خروج في وقت معين إذا أردنا استئناف الحرب. وأعتقد أن هذه هي النقطة الخلافية الرئيسية، وهذا هو سبب صياغة هذا الاقتراح، هذا الاقتراح الإسرائيلي، مع هذا الغموض، للسماح لكلا الجانبين على الأقل بالدخول في الصفقة، والدخول في المرحلة الأولى، والقرار لاحقًا ما إذا كانا يريدان الاستمرار أو وقف الصفقة في المنتصف".