قالت الدبلوماسية هالة راريت، التي استقالت من وزارة الخارجية الأمريكية بسبب سياسة إدارة بايدن بشأن الحرب في غزة، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، إن على الإدارة الأمريكية "التوقف عن حماية إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا"، و "بحاجة إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية ونفوذنا السياسي" فيما يتعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأشارت راريت إلى أن "الطريقة التي نستمر بها في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ليست انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل إنها أيضًا انتهاك للقانون الأمريكي، ولا يمكننا الاستمرار في القيام باستثناءات لإسرائيل، فهذا ليس في مصلحة إسرائيل وبالتأكيد ليس من مصلحتنا. وحقيقة أن نتنياهو يواصل تقويض الرئيس تُظهر أننا لم نعد بحاجة إلى الكلمات، نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات وبحاجة إلى الاستفادة من المساعدات العسكرية ونفوذنا السياسي".

وأضافت: "رغم حكم محكمة العدل الدولية بأن هذه إبادة جماعية محتملة، ورغم حكم المحكمة الجنائية الدولية، فإننا نواصل توفير الغطاء السياسي ونواصل إرسال الأسلحة مرة أخرى في انتهاك لقانوننا الأمريكي. هذا شجع نتنياهو واليمين المتطرف. ليس لديهم سبب للاستماع إلينا. لقد كانوا يفلتون من العقاب في كل شيء".

كما أكدت أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى استخدام نفوذنا الدبلوماسي ومبيعات الأسلحة لدينا، والتوقف عن حمايتهم سياسيًا ودبلوماسيًا. طفح الكيل. لقد مات الكثير من الناس، وعانى الكثير من الناس، على كلا الجانبين".

وأنهت راريت تعليقها بالقول: "مرة ​​أخرى، على بايدن أن يستمع إلى خبرائه. نحن هنا لمساعدته. لقد كنا هناك لمساعدته وليس لتقويضه. وأنا بالتأكيد لا أقدر رؤية زعيم أجنبي يواصل تقويض رئيس الولايات المتحدة".