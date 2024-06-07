جابت حشود كبيرة من القوميين الإسرائيليين الشباب الشوارع الضيقة في البلدة القديمة بالقدس، وقاموا في بعض الحالات بترويع أصحاب المحال التجارية والصحفيين الفلسطينيين، وفي بعض الحالات مهاجمتهم، مع إحيائهم لـ"يوم القدس".

هذا الحدث السنوي يوافق ذكرى استيلاء القوات الإسرائيلية على الجزء الشرقي من القدس خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.

ووقعت اشتباكات في المدينة القديمة نتيجة لذهاب آلاف القوميين الإسرائيليين إلى الحي الإسلامي بالمدينة القديمة، حيث قامت بعض المجموعات بطرق أبواب المحلات الفلسطينية، وفي حالتين على الأقل، اعتدى بعض هؤلاء القوميين الإسرائيليين الشباب على صحفي فلسطيني.

كما قال بعض المشاركين في المسيرة إنه كان الكثير من الشعارات المعادية للعرب - بما في ذلك عبارة أصبحت معروفة جيداً في اليمين المتطرف بإسرائيل - والتي تعني "لتحترق قريتكم"، والتي تم ترديدها مراراً وتكراراً.

بعد ذلك، أصبحت المسيرة سلمية نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان هناك الكثير من العنف في العام الماضي على وجه الخصوص. كما دفع العنف في عام 2021 حماس إلى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع تلك الحرب التي استمرت 10 أيام بين إسرائيل وحماس.