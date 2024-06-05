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(CNN)-- حاولت حشود كبيرة من المستوطنين اليهود الإسرائيليين إرباك فعاليات ما يعرف بذكرى "يوم القدس"، من خلال الوصول إلى منطقة باب العامود بمحيط مجمع المسجد الأقصى، الأربعاء، بحسب دائرة أوقاف القدس، وهي هيئة معينة من قبل الأردن وتدير المجمع.

وتحتفل إسرائيل بـ"يوم القدس" بمناسبة احتلال القدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967. وكان هذا الحدث مثيرًا للجدل في الماضي، حيث أثارت حماس صدامًا مع إسرائيل في عام 2021 لمدة 11 يومًا في غزة، بعد إطلاقها صواريخ في هذا اليوم.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، شوهد المستوطنون وهم يرقصون في المجمع، ويمكن أيضًا سماع رجل وهو يصرخ محذرًا من إطلاق رذاذ الفلفل، كما يمكن رؤية بعض المستوطنين الإسرائيليين وهم يغطون وجوههم بشكل وقائي.

كما شوهدت مجموعة من المراهقين الإسرائيليين وهم يحتشدون ويضايقون طاقم قناة العربي عند باب العامود، وفقا لما شاهده طاقم CNN.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا، الأربعاء، قالت فيه "المسلمون الذين يرغبون في الوصول إلى جبل الهيكل والصلاة فيه فليفعلوا ذلك. أما الآخرون الذين يرغبون في التجول أو البيع أو الشراء فليفعلوا ذلك".

ويعيش أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأرض التي يريد الفلسطينيون، إلى جانب المجتمع الدولي، إقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها، إلى جانب غزة. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إحدى العقبات الرئيسية أمام حل الدولتين.