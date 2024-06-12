توفي عشرات الأشخاص.. مقاطع فيديو تظهر اندلاع حريق هائل بمبنى في منطقة المنقف بالكويتالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 12 يونيو / حزيران 2024أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق هائل بمبنى في منطقة المنقف بالكويت، حيث أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء، تسجيل 49 حالة وفاة (على الأقل) جراء الحريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزارة الداخلية.وأمر وزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، بإيداع مالك العقار للحجز. وأضاف: "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".قراءة المزيدالكويتالداخلية الكويتيةالشرطة الكويتيةحرائق