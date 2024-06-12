أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق هائل بمبنى في منطقة المنقف بالكويت، حيث أعلنت السلطات الكويتية، الأربعاء، تسجيل 49 حالة وفاة (على الأقل) جراء الحريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزارة الداخلية.

وأمر وزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، بإيداع مالك العقار للحجز. وأضاف: "سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".