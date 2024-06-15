"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إن ثمانية جنود إسرائيليين قتلوا في "حادث" في رفح جنوب قطاع غزة، في واحدة من أكثر الهجمات الفردية دموية على القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مسؤول في الدفاع المدني بجنوب غزة، قال لشبكة CNN، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا في منطقة رفح منذ، فجر السبت.

وأضاف أحمد رضوان، مسؤول الإعلام في الدفاع المدني في رفح، أنهم تلقوا نداءات لجمع الجثث والمصابين، ولكن كان من الصعب على أطقم الدفاع المدني الوصول إلى المنطقة، وخاصة الجزء الغربي من رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح أحمد رضوان أنه تم الإبلاغ عن وقوع أربع إصابات نتيجة لإطلاق النار من طائرة هليكوبتر في منطقة تل السلطان.