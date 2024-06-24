يستعد الإيرانيون لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الأسبوع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج.

تم الدعوة إلى الانتخابات بعد موت الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي. واختار مجلس صيانة الدستور الإيراني 6 مرشحين من بين 80 متنافسًا.

تضم القائمة في الغالب المتشددين إلى جانب مشرع إصلاحي واحد.

يقول المحللون إن القاعدة الإصلاحية التقليدية قاطعت الانتخابات الأخيرة وسط تراجع الثقة في الحكومة.

وفي مارس سجلت إيران أدنى نسبة إقبال على التصويت منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.