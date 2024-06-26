زار مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند، الرصيف العسكري الأمريكي قبالة سواحل غزة، حيث تأثرت العمليات هناك بسبب الحرب المستمرة والمخاوف الأمنية لمنظمات الإغاثة.

حيث أوقف برنامج الغذاء العالمي عملياته على الرصيف منذ أكثر من أسبوعين، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي مختلف أنحاء غزة، تقول جماعات المساعدات الإنسانية إن العمليات العسكرية الإسرائيلية وارتفاع معدلات الفوضى والنهب تعيق عمليات المساعدات التي تقدمها.

ولم يكن من الممكن أن يأتي ذلك في وقت أسوأ.

فكما يقول الخبراء، فإن الناس في شمال غزة معرضون مرة أخرى لخطر المجاعة.

وتصل إلى الرصيف حوالي 40 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات الأولية للجيش والتي كانت تتراوح بين 90 و 150 شاحنة.

جهد معقد يقول مسؤولو المساعدات إنه كان من الأفضل أن يُبذل في الضغط على إسرائيل للحصول على المزيد من المساعدات عن طريق البر.