وسط احتدام المنافسة.. من المرشح الأوفر حظًا لرئاسة إيران؟

بعد ساعات فقط، سيتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.

وإذا نظرنا إلى الميدان الآن، هناك أربعة مرشحين متبقين، ثلاثة منهم يعتبرون محافظين، وهناك اثنان منهم يعتبران من بين المرشحين المتصدرين.

أحدهما يُدعى محمد قاليباف، وهو في الواقع الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني.

أما الآخر فهو رجل يدعى سعيد جليلي والذي لا يزال الكثيرون في الغرب يعرفونه لأنه كان في السابق كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقد قال كلا السياسيين إنهما سيواصلان مسار إبراهيم رئيسي، وهو ما يعني بالطبع موقفًا متشددًا تجاه الولايات المتحدة وخطًا متشددًا تجاه إسرائيل أيضًا.

قد يهمك أيضًا.. 8 أمور يجب ملاحظتها بمناظرة CNN بين بايدن وترامب

الخارجية الروسية: روسيا تعمل على إبرام معاهدة ثنائية واسعة النطاق مع إيران