شاهد بوتين وكيم جونغ أون "يتعازمان" على دخول السيارة أولًا.. من رضخ للإصرار في النهاية؟

(CNN)-- دخلت معاهدة موسعة جديدة بين روسيا وإيران المرحلة النهائية من المفاوضات، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن "مسودة اتفاق ثنائي جديد بين روسيا وإيران في المرحلة النهائية للموافقة عليها".

وأضافت المتحدثة: "من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق نفسه خلال إحدى الاتصالات الوثيقة بين رئيسي روسيا وإيران".

وقالت خلال مؤتمر صحفي إن الوثيقة "ستغطي كامل نطاق العلاقات الروسية الإيرانية متعددة الأوجه. وسترسخ رسميًا طبيعة الشراكة بين موسكو وطهران".

وقالت زاخاروفا إن المعاهدة "ليست مجرد قرار تأخر موعده فحسب، بل إنها بالفعل قرار قديم الأجل"، حيث مضى أكثر من 20 عامًا على توقيع المعاهدة السارية حاليًا.

وأضافت زاخاروفا أنه منذ عام 2001، عندما تم التوقيع على المعاهدة الحالية، "تغيرت الظروف الدولية" و"تشهد العلاقات بين بلدينا بالطبع صعودًا غير مسبوق".