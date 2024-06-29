دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لمجلة "فوربس" في تصنيفها لأثرياء العالم لعام 2024، ارتفع عدد المليارديرات بالقائمة إلى 2781 شخصاً حول العالم، مسجلاً زيادة قياسية بواقع 141 مليارديرًا عن العام السابق وزيادة 26 مليارديرًا عن الرقم القياسي السابق في عام 2021.

وقد ازدادت حجم الثروات العالمية إلى ما يقارب 14.2 تريليون دولار، بارتفاع قدره تريليوني دولار عن السنة السابقة و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي السابق في عام 2021. وتجاوزت الثروات المجمعة لأثرياء الشرق الأوسط 100.9 مليار دولار، دون احتساب ثروات الأثرياء في السعودية ضمن قائمة فوربس العالمية للعام السابع على التوالي.

وما زال ناصف ساويرس، الملياردير المصري، أغنى ملياردير عربي في العالم، حيث أفادت فوربس بارتفاع ثروته بمقدار 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023.