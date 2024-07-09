تحدثت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في "تشاتام هاوس"، مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، عن مسيرة رئيس إيران الجديد مسعود بزشكيان، مشيرة إلى أنه كان جراحًا في السابق وعمل كوزير للصحة.

وقالت فاكيل: "أعتقد أنه يتمتع بخلفية مثيرة للاهتمام. إنه طبيب من حيث المهنة، خدم أثناء الحرب بين إيران والعراق".

وأضافت:"ما هو مثير للاهتمام بالنسبة لي في سيرته الذاتية هو أنه مثل الرئيس بايدن، فقد زوجته وطفله في حادث سيارة مأساوي. اختار ألا يتزوج مرة أخرى أبدًا. اختار أن يربي الأطفال بنفسه".

وأشارت إلى أن الرئيس بزشكيان كان "وزير الصحة في فترة خاتمي، وقد خدم في البرلمان" الإيراني.