تحدثت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في "تشاتام هاوس"، مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، حول نتائج الانتخابات الإيرانية المفاجئة.

وقالت فاكيل إنها تفاجأت بنتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن الناس لم يتوقعوا عودة إصلاحي إلى الواجهة بعد موت الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، في تحطم المروحية.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: كان هناك إقبال منخفض للغاية، منخفض للغاية. أعني، لقد كان ينخفض ​​​​بشكل مستمر تاريخيًا، وهذا يشكل تهديدًا للنظام. أعني، لقد أبقوا صناديق الاقتراع مفتوحة لفترة أطول وأطول، وكانت هناك دعوات من القائد الأعلى لحث الناس على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ما مدى التهديد الذي يشكله ذلك على النظام؟

سانام فاكيل: حسنًا، أعتقد أنه من ناحية، فإن الأمر يُظهر لنا أن إيران أصبحت الآن قوة قائمة على الوضع الراهن. يبدو الأمر وكأن الجمهورية موجودة منذ فترة طويلة بما يكفي لدرجة أن نسبة المشاركة في التصويت متساوية مع العديد من الديمقراطيات الآن. فماذا يخبرنا هذا عن الجمهورية الإسلامية؟ إنها ليست تحولية بهذا القدر، وهي عنيدة ومقاومة للتغيير. لكن من ناحية أخرى، هنام فجوة هائلة بين الدولة والمجتمع، وفي الجولة الأولى من التصويت اختار 60٪ من الناخبين عدم التصويت أو المقاطعة أو مجرد التنازل واختيار عدم المشاركة. أعتقد أن هذا مثير للاهتمام حقًا ويتحدث عن ديناميكية أوسع وأعمق سيحاول بيزيشكيان معالجتها كما أتخيل.

كريستيان أمانبور: إذًا، الديناميكية الأعمق بشكل عام بالنسبة للناس هي الانهيار الكامل للاقتصاد والمصاعب التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى العزلة الكاملة التي تعيشها إيران. فهم غير قادرين على السفر، وليس مرحب بهم في أي مكان آخر. إنهم يشعرون أنه ليس لديهم مستقبل في إيران هذه. يشعر الإصلاحيون أنهم إذا رفعوا العقوبات، فهذه إحدى الطرق لمعالجة هذه المشكلة. هل سيكون هذا هدفه الرئيسي؟

سانام فاكيل: أعتقد أنه لديه بعض السياسات التي يريد تنفيذها. داخليًا، أعتقد أن الديناميكيات الاجتماعية مهمة لمحاولة معالجتها، فهو لم يلتزم بأن يكونا قادرين على عكس قوانين الحجاب، ولكن ربما التراجع عن القمع الذي تمارسه شرطة الأخلاق. تحدث عن الرقابة على الإنترنت باعتباره أمرًا مهمًا.

كريستيان أمانبور: أمرًا مهمًا لمكافحته؟

سانام فاكيل: نعم، أمرًا مهمًا لمكافحته، وليس دعمه، للتوضيح. لكنه يواجه معركة شاقة بعض الشيء لأن المؤسسات يهيمن عليها المحافظون. لذا، يتعين عليه بناء توافق في الآراء عبر النظام يسمح له بفتح البيئة الاجتماعية وتحريرها بشكل طفيف، وردًا على سؤالك،هذه هي القضية الرئيسية، لكن الاقتصاد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الخارجية والديناميكيات الخارجية.

كريستيان أمانبور: إذًا، كيف ينبغي للقادة الأجانب والولايات المتحدة وغيرهم أن ينظروا إلى إصلاحيين آخر. لقد شعروا أنهم قضوا وقتًا أفضل مع خاتمي، ووقتًا أفضل مع روحاني وخطة العمل الشاملة المشتركة. والآن، هناك شخص آخر، وحوله أشخاص تربطهم علاقة حميمة جدًا، أعني، كانوا هم المفاوضين في خطة العمل الشاملة المشتركة. كيف ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تنظر إلى هذا الرجل، بزشكيان؟

سانام فاكيل: إنه أمر مثير للاهتمام للغاية لأنه، كما أوضحت، فإن الغرب قد احترق في الاستثمار في الإصلاحيين والإصلاحيين الإيرانيين. لم يروا التحول، ولم يشاهدوا السياسيين الإيرانيين قادرين على إحداث التغيير، ولكن من ناحية أخرى، هذه فرصة داخل إيران يمكن للغرب أو الرئيس الأمريكي بايدن وفريقه، وكذلك القادة الأوروبيين، أن يحاولوا البناء عليها. سحب العواصف تتزايد حول إيران. قد لا يمكننا أن نشعر بها أو نراها الآن، ولكن هناك الكثير من القضايا المترابطة التي تسبب الكثير من الإحباط. فهناك البرنامج النووي الذي يتسارع على مستوى دراماتيكي وهناك توترات تتزايد مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وقد أصدروا قرارًا ضد إيران.

كريستيان أمانبور: بشأن القضية النووية؟

سانام فاكيل: بشأن القضية النووية. ثانيًا بالطبع، تشعر أوروبا بقلق عميق بشأن دعم إيران لروسيا.

كريستيان أمانبور: وأجرى بوتين وبزشكيان اتصالًا اليوم.

سانام فاكيل: بالضبط. وقد أوضح الأوروبيون أن نقل إيران للصواريخ إلى روسيا هو خط أحمر.ثالثًا بالطبع، دعم إيران لمحور المقاومة.

كريستيان أمانبور: وقد أصدر بزشكيان بيانًا يقول فيه - لم يحدث أي تغيير فيه فقد كانت مجرد شعارات - ولكنه استخدم تلك العبارة، المقاومة، وأنه سيستمر في دعمهم.

سانام فاكيل: بالضبط، هذه الديناميكيات الثلاث موجودة. أضيفي إلى ذلك حقوق الإنسان في إيران والاعتقال المستمر لمزدوجي الجنسيات والأجانب من قبل الجمهورية الإسلامية وحملة إيران ضد الناشطين والصحفيين والمواطنين الإيرانيين في الخارج. لذا، إذا دمجنا كل ذلك، يمكننا أن نتخيل أن الساسة الأوروبيين يشعرون بالإحباط الشديد. إنهم يدركون أن بزشكيان لن يكون تحولياً بمفرده، ولكنهم قد يحاولون معالجة بعض هذه الملفات بشكل تدريجي.

كريستيان أمانبور: كما فعلوا مع روحاني.

سانام فاكيل: هذا محتمل.

كريستيان أمانبور: أعني، لقد أجروا صفقة نووية، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة بعد ذلك، دعونا لا ننسى ذلك.