جلس فريد زكريا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، وضغط عليه بشأن تقرير شبكة CNN عن مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونشأ التقرير عن حصول السلطات الأمريكية على معلومات استخباراتية عن المؤامرة المزعومة من مصدر في الأسابيع الأخيرة، وهو التطور الذي أدى إلى زيادة أفراد الخدمة السرية حول الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لما ذكره العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN.

ونفت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة هذا الاتهام.

سيتم بث مقابلة زكريا الكاملة مع باقري، الأحد الساعة 10 صباحًا، بالتوقيت الشرقي على برنامج "Fareed Zakaria GPS".