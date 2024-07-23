يناقش مراسل شبكة CNN، جيريمي دايموند، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد بالفعل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة.

تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، والسياسة، وحتى في شوارع تل أبيب، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يكسب أكثر بكثير من خلال إطالة أمد هذه الحرب مقارنة بإنهائها، حيث سمحت له هذه الحرب بتجنب الانتخابات التي من المرجح أن يخسرها في هذه اللحظة، كما هدد شركاؤه في الائتلاف الحاكم من اليمين بانهيار حكومته إذا وافق على اتفاق يوقف القتال.

وهناك أيضاً أدلة تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يضع عقبات في اللحظة الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق محتمل، حيث تراجع عن تنازل إسرائيلي رئيسي واحد على الأقل، كما طرح مطلباً جديداً يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض أيضًا لضغوط هائلة هنا في إسرائيل وكذلك في الولايات المتحدة، وسوف يواجه هذه الضغوط مباشرة من الرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقد يتطلع نتنياهو بالفعل إلى شخص آخر، ربما للحصول على إجابة حول الطريقة التي يجب أن يميل إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أم لا، وقد يكون هذا الرجل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن علاقتهما، على الرغم من دعم ترامب الثابت لإسرائيل خلال رئاسته، بعيدة كل البعد عن الكمال. لقد عانت علاقتهما من الكثير من الاضطرابات على مدى العامين الماضيين.

وحتى الآن، ورغم أنه من المؤكد أنه سيلتقي بحلفاء ترامب في واشنطن، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بينه وبين دونالد ترامب.