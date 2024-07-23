تحليل من إعداد جيريمي دايموند بشبكة CNN

(CNN) -- وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الاثنين، وسط ضجة أقل بكثير مما كان يتوقعه قبل يوم واحد فقط.

ولا شك أن زيارته المرتقبة المليئة بالاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وخطاب ثمين أمام الكونغرس سوف يطغى عليها الآن القرار المذهل الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

ولكن مع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار التفصيلية التي تهدف إلى تحويل اتفاق إطاري إلى اتفاق نهائي إلى أسبوعها الثالث، ستظل زيارة نتنياهو حاسمة بالنسبة لاحتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون كبار إن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق قد تتوقف على الإجابة على سؤال رئيسي: هل يريد نتنياهو التوصل إلى اتفاق بالفعل؟ وسائل الإعلام الإسرائيلية والأوساط السياسية وشوارع تل أبيب ستخبرك أن الإجابة على هذا السؤال هي لا، لأن نتنياهو سيكسب الكثير من خلال إطالة أمد الحرب وسيخسر الكثير إذا أوقفها.

وسمحت الحرب لنتنياهو بتأخير نصيبه من المساءلة عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة "حماس" 7 أكتوبر/تشرين الأول، ورفض الدعوات لإجراء انتخابات جديدة بتصميم صارم في زمن الحرب.

وفي الواقع، تحسنت فرص حزبه في الانتخابات المقبلة في الأشهر الأخيرة، وهدد شركاء الائتلاف اليميني الذين أبقوا نتنياهو في السلطة بالانسحاب إذا توصل رئيس الوزراء إلى اتفاق ينهي الحرب.

وحتى بايدن قال إن "هناك كل الأسباب" التي تجعل الناس يعتقدون أن نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة.

وهناك أيضاً مؤشرات على أن نتنياهو يضع عقبات أمام التوصل إلى اتفاق، لقد تراجع عن تنازل إسرائيلي رئيسي يتعلق بالسماح للفلسطينيين بالوصول غير المقيد إلى شمال غزة والذي تم تضمينه في أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار، ويبدو الآن أنه يصر على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، وفي العلن، قوض خطابه الثقة في التزام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الحرب.

ومع ذلك، شارك نتنياهو وفريقه المفاوض بشكل ثابت في المفاوضات، وتبادل المقترحات مع "حماس" وجعل الجانبين أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق محتمل.

وتطالب نسبة متزايدة من الجمهور الإسرائيلي، بقيادة عائلات الرهائن، الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، ويصر حلفاء نتنياهو على أنه جاد في رغبته في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وهو الاتفاق الذي قد يسمح لإسرائيل باستئناف القتال في غزة.

وسيكون هذا التوتر أمراً لا مفر منه بعد وصول نتنياهو إلى واشنطن، حيث سعى في كثير من الأحيان إلى تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مكانته السياسية في الداخل.

وبينما يتطلع نتنياهو إلى إظهار الدعم الذي لا يزال يتمتع به في واشنطن والتصفيق الحار من أغلبية المشرعين في الكونغرس ينبغي أن يفي بالغرض، فإن زيارته تمثل أيضا فرصة لكبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين للحث والتشجيع لإقناعه بالتوصل إلى اتفاق.

ومن بين أولئك الذين يتوقون إلى تقديم هذه القضية سيكون الرئيس الأمريكي، الذي سيلتقي وجهاً لوجه مع نتنياهو هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن سافر بايدن إلى إسرائيل في أكتوبر في عرض درامي للدعم في زمن الحرب.

ومن المرجح أن يتم استبدال المشاعر الحارة والتعاطف في زيارة بايدن التي كانت في أكتوبر بشيء أكثر برودة خلال الزيارة الحالية.

وأصبح بايدن أكثر انتقادا بشكل مطرد للحرب الإسرائيلية في غزة - حيث قُتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية - وقاوم نتنياهو الضغوط الأمريكية، وكثيرا ما كان ينتقد البيت الأبيض علنا.

وحتى مع محافظته على دعم قوي لإسرائيل، أصبح بايدن أول رئيس منذ رونالد ريغان يحجب بعض الذخائر الأمريكية عن إسرائيل ــ حيث علق شحنات القنابل التي تزن 2000 رطل في مايو/أيار وسط مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

وفي الوقت نفسه، لم يقاوم نتنياهو الدعوات الأمريكية لكبح جماح العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فحسب، بل استخدم تحديه لدعوات البيت الأبيض لضبط النفس لتعزيز موقفه السياسي في إسرائيل بما في ذلك خطاب ألقاه قبل أيام قليلة من رحلته إلى الولايات المتحدة التي تحدث فيها عن رفضه الرضوخ لضغوط بايدن لإنهاء الحرب والتخلي عن الهجوم المخطط له في رفح.

إن قرار بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي قبل يومين فقط من جلوسه مع نتنياهو سيؤدي بلا شك إلى تغيير الديناميكية بين الرجلين إلى أبعد من ذلك.

وسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يجلس مع الرئيس الأمريكي الذي أصبح الآن في وضع "البطة العرجاء"، وإن كان لا يزال أمامه 6 أشهر في منصبه سيواصل خلالها توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وبعد أن تحرر من قيود السياسة الانتخابية ونظرا لإرثه، كيف سيتعامل بايدن الآن مع نتنياهو وكذلك مستقبل الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل؟، وإلى أي مدى سيشعر نتنياهو بأنه مضطر للاستجابة لضغوط بايدن؟.

وبينما يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الديناميكية الجديدة، ربما يتطلع نتنياهو المراقب الدقيق للسياسة الأمريكية إلى شخص آخر عندما يقرر ما إذا كان سيتخذ قفزة نحو وقف إطلاق النار ألا وهو: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويتمتع ترامب بسجل حافل من الدعم الثابت لإسرائيل وانتقد جهود بايدن لكبح جماح سلوك إسرائيل في غزة، وخلال خطابه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حذر من أن الرهائن "من الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي، وإلا ستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، لكن ترامب حث إسرائيل في إبريل/نيسان أيضا على إنهاء حربها في غزة بـ"سرعة".

ولم يعد نتنياهو يتمتع بالعلاقة الحميمة التي كانت تربطه ذات يوم مع ترامب.

وقال ترامب لمحلل CNNباراك رافيد في عام 2021: "أول شخص هنأ بايدن كان بيبي (نتنياهو) لقد كان مبكرًا جدا، في وقت أبكر من معظم الناس، ولم أتحدث معه منذ ذلك الحين.. اللعنة عليه".

وسيكون أمام نتنياهو الكثير من الفرص لتقييم ما إذا كانت هذه المشاعر لا تزال قائمة عندما يجتمع مع حلفاء ترامب في واشنطن هذا الأسبوع. ولا توجد حاليًا خطط معروفة للقاء ترامب.