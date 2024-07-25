قام متظاهرون أمام البيت الأبيض بالاحتجاج قبيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك برفع دمية لنتنياهو بيدين ملطختين بالدماء وسكب دماء مزيفة على الشارع أمام البيت الأبيض حيث سيعقد الاجتماع.

وقد يهمك أيضًا: إيهود باراك يهاجم نتنياهو وخطاب الكونغرس وزيارة واشنطن.. وهذا ما قاله