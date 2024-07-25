رفعوا دمية لنتنياهو بيدين ملطختين بالدماء.. هكذا عبّر متظاهرون أمام البيت الأبيض عن احتجاجهمالشرق الأوسطنشر الخميس، 25 يوليو / تموز 2024قام متظاهرون أمام البيت الأبيض بالاحتجاج قبيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك برفع دمية لنتنياهو بيدين ملطختين بالدماء وسكب دماء مزيفة على الشارع أمام البيت الأبيض حيث سيعقد الاجتماع.وقد يهمك أيضًا: إيهود باراك يهاجم نتنياهو وخطاب الكونغرس وزيارة واشنطن.. وهذا ما قالهقراءة المزيدأمريكاالبيت الأبيضبنيامين نتنياهوجو بايدن