تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، مع جيسيكا دين من شبكة CNN في أعقاب الهجوم الصاروخي القاتل في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقد ألقت إسرائيل اللوم بالهجوم، على حزب الله، في حين رفضت الجماعة المسلحة اللبنانية هذا الاتهام.

وفي جزء من حديثه قال بينيت: "لقد بدأوا الحرب على إسرائيل، وقد مرت عشرة أشهر الآن وأنا أسمع كل هذا الخطاب، وكل هذه الكلمات الرنانة، لقد سئمت من الخطابات الرنانة والكلمات الجوفاء المصحوبة بالأفعال الضعيفة، لقد حان وقت التصرف."

وأضاف خلال حديثه: "نحن نعرف اسم الرجل الذي أطلقه.. إنه علي محمود يحيى. هذه الصواريخ صنعت في إيران، صواريخ إيرانية برأس حربي زنته 50 كيلوغراماً.. وحان الوقت للرد."