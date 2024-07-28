قدم جيريمي دايموند مراسل CNN تقريره من منطقة مجدل شمس في مرتفعات الجولان، حيث قُتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، عندما أصابت عدة صواريخ القرية في هجوم وصفته إسرائيل بأنه الأكثر دموية ضدها منذ 7 أكتوبر.

يقول الجيش الإسرائيلي إن هذا صاروخ إيراني الصنع ويقولون إنه موجود فقط في ترسانة حزب الله. فيما نفى حزب الله مسؤوليته عن هذا الهجوم. لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه من الواضح أن حزب الله هو الذي نفذ هذا الهجوم.

وقال دايموند أن السؤال الآن بالتأكيد هو ما إذا كان رد الفعل من إسرائيل سيكون شديدًا لدرجة أنه قد يؤدي إلى ذلك الصراع الشامل مع حزب الله، تلك الحرب الشاملة مع حزب الله التي يخشاها الكثيرون. وأضاف بالقول: "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا."