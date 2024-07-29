عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني،​ الأحد، لمناقشة الوضع في أعقاب هجوم صاروخي مميت على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقد فوض مجلس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه لـ"اتخاذ قرار بشأن طبيعة الرد ضد حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية ضد أهداف لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية وعلى طول الحدود خلال ليل الأحد.

من جانبه، حذر لبنان إسرائيل من حرب إقليمية إذا ذهبت بعيدًا.