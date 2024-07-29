القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال زيارة لقرية مجدل شمس بالجولان المحتل، إن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي على القرية سيكون "قاسيا"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وزار نتنياهو قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة، الاثنين، بعد يومين من هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في البلدة، أدى إلى مقتل 12 طفلا.

وقال نتنياهو: "هؤلاء الأطفال هم أبناؤنا، وهم أبناؤنا جميعا. لن تهدأ دولة إسرائيل ولن تستطيع أن تهدأ. سيأتي ردنا، وسيكون قاسيا".

وكان نتنياهو برفقة رئيس جهاز (الشاباك)، رونين بار، والتقي المسؤولان بممثلين عن عائلات الضحايا، حسبما ذكر البيان.