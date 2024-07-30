فيديو يظهر ضربات إسرائيلية على حزب الله بعمق لبنان وسط تصاعد التوترات

شنت إسرائيل غارات استهدفت مواقع لحزب الله في عمق لبنان بعد هجوم صاروخي قاتل يُتهم حزب الله بالوقوف خلفه أدى إلى مقتل 12 طفلاً بمرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

وشنت إسرائيل ضربة مزدوجة بطائرة بدون طيار في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين، حيث اعترف حزب الله بأن واحدًا منهما على الأقل كان أحد مقاتليه، كما أسفرت الضربة عن إصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل.



تأتي الضربة وسط التوترات المتزايدة بين الطرفين، بينما قال حزب الله إنه أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على موقع إسرائيلي على الجانب الآخر من الحدود انتقامًا.

يقدم مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية بن ويدمان لكم بعض التفاصيل عن آخر التطورات في هذا التقرير.