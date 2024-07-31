تقرير يكشف كيف قُتل إسماعيل هنية في إيران

(CNN)-- الهجوم على الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقع حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لطهران باستخدام "مقذوف موجه جوا" على مقر إقامته في طهران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت وكالة فارس الرسمية أن هنية كان في إيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني وكان يقيم في أحد المساكن الخاصة بالمحاربين القدامى في شمال طهران.

ولفتت الوكالة إن مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل العملية والموقع الذي تم إطلاق المقذوف منه.

وكانت حماس قد أعلنت مقتل هنية واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء ذلك، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.