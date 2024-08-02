ودع حزب الله، فؤاد شكر مساء الثلاثاء في بيروت، وهو أكبر قائد عسكري للجماعة يتم اغتياله من قبل إسرائيل منذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر.

كانت عملية القتل ضربة قوية، لكنها قد لا تردع الجماعة المدعومة من إيران.

تزعم إسرائيل أن شكر كان متورطًا في الهجوم الصاروخي الذي قتل 12 طفلاً درزيًا وأصاب العشرات يوم السبت الماضي في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

في كلمته أمام الحشد، نفى زعيم حزب الله حسن نصر الله أن تكون مجموعته وراء تلك الضربة.

كما حذر إسرائيل من أنها بقتلها لقائد رفيع المستوى في حزب الله، وبعد ساعات قليلة فقط زعيم حماس السياسي إسماعيل هنية في طهران، قد تجاوزت الحدود.

بعد خطاب نصر الله، خرج الآلاف في موكب عبر الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان بعضهم يحمل راية الانتقام الحمراء.