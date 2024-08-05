هرع رجال الإنقاذ في غزة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض بعد أن أدت غارات جوية إسرائيلية على مبنيين مدرسيين إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني، بينما أصيب أكثر من 50 آخرين.

وبينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ خطوات لمحاولة تقليل الخسائر بين المدنيين هناك، فإن الصور التي لآثار تلك الضربة مدمرة تمامًا.

هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل غارة على مجمع مدرسي، حيث أن الجيش أشار إلى أنهم كانوا يستهدفون "إرهابيين" من حماس يقولون إنهم كانوا يديرون مركز قيادة وتحكم في هاتين المدرستين.

ولكن كما يظهر من صور الدمار لتلك الضربة، فإن المدنيين تأثروا بشدة بهذه الضربات.