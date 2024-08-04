صور أقمار صناعية قبل وبعد.. تحليل لشبكة CNN يُظهر تدمير الشريان الرئيسي للمساعدات في غزة

طبيب أمريكي يروي ما شهده من "استهداف مباشر للأطفال" والطواقم الطبية والصحافيين في غزة

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وأصيب العشرات بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مدرستين في حي النصر في غزة، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، لشبكة CNN إن غالبية الجثث التي تم انتشالها هي من النساء والأطفال. وأضاف أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن المفقودين تحت الأنقاض.

أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي بيانًا أعلنا فيه مسؤوليتهما عن الضربة، مؤكدين أنهم استهدفوا "إرهابيين يعملون داخل مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحماس" والتي كانت "مدمجة" داخل المدارس.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون لشبكة CNN أن إسرائيل لم تحذر المدنيين قبل وقوع الغارات الجوية.

وقال بصل: "لو تم إعطاء تحذير، لكان عدد القتلى أقل".

وقال صحفي محلي لشبكة CNN إن المباني، التي كانت متجاورة، كانت تؤوي مئات النازحين، وخاصة النساء والأطفال. وتقع المدرستان في منطقة مكتظة بالسكان.

وأشار الصحفي المحلي إلى أن الجناح الشمالي لمدرسة النصر، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، دُمر إلى جانب الطابق الأرضي لمدرسة حسن سلامة.

تُظهر مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN من المنطقة دمارًا واسع النطاق وجثثًا في ساحة المدرسة في أعقاب الضربة الإسرائيلية. وفي مقاطع الفيديو، يحمل المسعفون والمنقذون أطفالًا مصابين إلى سيارات الإسعاف المنتظرة.

لم يستجب الجيش الإسرائيلي لأسئلة من شبكة CNN بشأن عدد أعضاء حماس أو المدنيين الذين قُتلوا في الضربة. كما سألت شبكة CNN الجيش الإسرائيلي عما إذا كان قد أعطى تحذيرًا للمدنيين قبل الضربة.

بلغ عدد القتلى نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 39583 شخصًا، الأحد، مع إصابة 91398 شخصًا آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وشنت إسرائيل حربها في غزة في أعقاب هجمات حماس، التي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص.