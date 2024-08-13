شرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، سبب اعتقاده بأن قرار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالإعلان عن أنه أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط هو قرار "غير معتاد".

وقال هيرتلينغ تعليقًا على الإعلان: "أولًا، هذه المجموعة الضاربة قادمة من المحيط الهادئ يا كيت، وهي مجموعة حاملة (ابراهام) لينكولن الضاربة، وسوف تنتقل كل هذه المسافة لتعزيز مجموعة روزفلت الموجودة بالفعل في البحر المتوسط".

وأضاف: "إعلان إرسال الغواصة غير معتاد، فليس من العادة أن يتم الإعلان عن الغواصات. عادة ما تكون مع المجموعات الضاربة هذه، وتكون هناك غواصة أو اثنتين في محيط المجموعات لحمايتها، ولكن بسبب قدراتها فإنها لا تعتبر عادة جزءًا من المجموعة".

وانتهى بالقول: "لذا، فإن إعلان الوزير أوستن أن الغواصة يو إس إس جورجيا ستكون في المنطقة أمر غير معتاد للغاية، لكنه يرسل إشارة الردع تلك للكثير من الأشخاص الذين قد يدرسون ما سيفعلونه تاليًا في المنطقة".