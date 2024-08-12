أعلنت البنتاغون، الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر بإرسال غواصة صواريخ إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة.

غواصة "يو إس إس جورجيا"، هي غواصة صواريخ تعمل بالطاقة النووية، وهي مسلحة بصواريخ كروز. كانت قبالة سواحل إيطاليا لإجراء بعض التدريبات في الأيام الأخيرة، وقد تم نقلها الآن إلى مياه الشرق الأوسط.

والمهم في الأمر هو أن حقيقة أنه تم تسليط الضوء على الغواصة، وتم وضع علامة عليها، هو أمر غير عادي. فمن النادر جدًا أن تعلن البنتاغون عن تحركات غواصتها التي تعمل بالطاقة النووية، وهناك سرية شبه كاملة تحيط بحركة هذا النوع من الأصول العسكرية، مما يدل على أن هذه إشارة واضحة جدًا لإيران، وهي إشارة إلى الردع بأن هذا هو ما لديهم في المنطقة.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.