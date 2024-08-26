رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر.. هل غيّر قواعد الاشتباك مع إسرائيل؟

نفذ حزب الله وعده بالانتقام لمقتل قائده العسكري البارز، فؤاد شكر في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على جنوب العاصمة اللبنانية، بيروت في أواخر يوليو/تموز الماضي، في ما أسماه المرحلة الأولى من رده على الاغتيال.

وزعمت الجماعة المدعومة من إيران أنها أطلقت أكثر من 300 صاروخ على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود، وضربت مقر وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، ووحدة استخبارات الإشارة المعروفة باسم “الوحدة 8200” ومقر قوات الدفاع الصاروخي.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، بن ويدمان من بيروت.

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