البرغوثي لـCNN عن عملية الضفة: ما تفعله إسرائيل حرب جيش قوي ضد مدنيين

في جزء من مقابلة أجرتها كريستيان أمانبور، مذيعة شبكة CNN، مع مصطفى البرغوثي، عضو البرلمان الفلسطيني وزعيم المبادرة الوطنية الفلسطينية، تناول اللقاء سؤالا عن حجم وكثافة نطاق العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والحديث عن إجلاء الفلسطينيين منها مؤقتًا، وما الذي يعنيه ذلك في رأيه؟ وما الذي يتوقعون أن يرونه في الضفة.

وأجاب البرغوثي عن السؤال: "هذه بالتأكيد أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عام 2002، عندما أعاد الجيش الإسرائيلي بقيادة شارون غزو الضفة الغربية بالكامل واحتلال كل مدينة وكل قرية فيها.. لذا فهي عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة." وأضاف عن الشطر الآخر من السؤال قائلًا: "عندما يقول هذه الأشياء علينا أن نتذكر أن الجيش الإسرائيلي يخوض حرب إبادة جماعية في غزة وحرب تطهير عرقي. لقد قتلوا حتى الآن أكثر من 40 ألف شخص، بما في ذلك 17 ألف طفل، وقد حشدوا الآن حوالي 1.6 إلى 1.7 مليون شخص في منطقة لا تزيد مساحتها عن 15 ميلاً مربعًا. وهم يهاجمونهم ويقصفونهم وينشرون الأمراض بينهم. هل هذا ما يخطط له للضفة الغربية؟"

وتابع بالقول من وجهة رأيه: "في رأيي، ما يقال يعني أن هذه هي السياسة الإسرائيلية للحكومة الفاشية الإسرائيلية، والتي تتمثل في نقل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي إلى الضفة الغربية. ولكن علينا أن نتذكر أن هذه حرب أحادية الجانب. لأن الضفة الغربية محتلة من قبل إسرائيل منذ 57 عامًا. نحن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ومن غير المقبول على الإطلاق أن تستخدم قوة الاحتلال قوة جيشها بالكامل، بما في ذلك القوات الجوية، وتشن غارات جوية على الشعب المحتل.. هذا بالضبط ما يفعلونه اليوم. هذه ليست حربًا بين جيشين. إنها في الواقع حرب جيش إسرائيلي قوي ضد سكان مدنيين."

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