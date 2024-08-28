آخر لحظات مراهق أمريكي قبل مقتله في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي.. شاهد ما كشفه تقرير CNN

مواجهة بين مراسلة CNN ومستوطن مسلح بزي عسكري في الضفة الغربية.. شاهد ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من خطورة تداعيات تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال الملك عبدالله، خلال لقائه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقصر الحسينية، الأربعاء، إن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستؤدي إلى تأجيج العنف"، حسبما أفادت قناة المملكة الرسمية.

وأكد العاهل الأردني أن "التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها لوقف دائرة العنف في الإقليم".

وشدد على ضرورة قيام الولايات المتحدة "بدور أكثر فاعلية في الدفع لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

تأتي تصريحات العاهل الأردني في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي غارات وضربات جوية في أجزاء متعددة من الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل في هجوم تقول إسرائيل إنه الأوسع منذ سنوات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب خلال الليل مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) في منطقتي جنين وطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، إن العملية كانت تهدف إلى "إحباط البنية التحتية الإرهابية الإسلامية الإيرانية"، مدعيًا أن إيران تعمل على إنشاء "جبهة شرقية" ضد إسرائيل.

بينما دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأربعاء، عبر منصة إكس، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان"، قائلا إن "توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف".

وأكد أنه "ينبغي ألا تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية"، بحسب قناة المملكة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن 652 فلسطينيًا، بينهم 150 طفلا، قتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأصيب أكثر من 5400 آخرين.

بالإضافة إلى الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، شن المستوطنون اليهود المسلحون أيضًا هجمات متكررة على البلدات الفلسطينية. في 15 أغسطس/آب، هاجم المستوطنون قرية جيت، حيث قال أحد السكان لشبكة CNN إنه رأى حوالي 30 مستوطنًا - مسلحين ويرتدون ملابس سوداء - يقفزون فوق السياج إلى منزله، ويحطمون النوافذ ويلقون زجاجات المولوتوف في الداخل.

وفي رأي استشاري تاريخي في يوليو/تموز، قالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب عليها إنهاء "وجودها غير القانوني" هناك "بأسرع ما يمكن".