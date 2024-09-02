ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمهالشرق الأوسطنشر الاثنين، 02 سبتمبر / ايلول 2024بعد العثور على جثث 6 رهائن داخل قطاع غزة، شهدت إسرائيل مظاهرات واسعة، حيث القى المحتجون باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لعدم إبرام صفقة رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، باولا هانكوكس.وأيضًا.. مقتل 6 رهائن في غزة.. ماذا قال تقرير وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشريح الجثث؟إسرائيل: دعوات للتظاهر دعمًا لعائلات الرهائن وسط مطالب للحكومة بإنهاء المفاوضاتقراءة المزيدأمريكاإسرائيلقطرمصرحركة حماسحماسغزةكتائب عزالدين القسام