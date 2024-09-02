بعد العثور على جثث 6 رهائن داخل قطاع غزة، شهدت إسرائيل مظاهرات واسعة، حيث القى المحتجون باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لعدم إبرام صفقة رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، باولا هانكوكس.

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