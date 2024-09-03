تحدث مذيع شبكة CNN، أليكس ماركوارت، مع مؤسِسة منظمة الشبكة الدولية للعون والغوث والمساعدة (إنارة)، أروى دامون، حول الظروف في غزة والتحديات التي تواجه محاولات إعطاء لقاحات شلل الأطفال.

قالت دامون إن الأطفال في غزة "قد تم سحقهم ومحوهم نفسيًا تمامًا"، مضيفة: "هذه ليست الحياة، إنها مجرد بقاء في ظل ظروف غير إنسانية. وترى الصدمة تتجلى بطرق مختلفة عديدة".

وتابعت: "هناك أب قُتلت زوجته وهي تحتضن ابنتها. نجا الابن والابنة، لكن الأب أصيب بصدمة شديدة بسبب كل شيء لدرجة أنه نسي اسمه ونسي أن لديه أطفالًا".

وأشارت دامون إلى أنها "قابلت العديد من الأطفال الذين فقدوا ببساطة القدرة على الكلام. لقد قابلت أطفالاً فقدوا مستويات معينة من الوظائف الحركية ولم يتمكن الأطباء من العثور على أي خطأ جسدي لديهم، ولذلك يقولون إن السبب هو التأثير النفسي لكل هذا".

ومضت قائلة: "كما ترى علامات العدوانية لدى الأطفال، ترى التبول اللاإرادي، ترى كل الطرق المختلفة التي يمكن أن تظهر بها الصدمة. والحقيقة هي أنه بينما تستمر المحفزات، وبينما تستمر الصدمة، فإن نوع العمل الذي يجب القيام به لمساعدة هؤلاء الأطفال على البدء في معالجة كل ما مروا به ببساطة لا يمكن أن يتحقق لأن هناك الكثير من عدم الاستقرار الذي يحدث باستمرار في كل مكان حولهم".