رضيع الحرب.. عبدالرحمن يصبح أول مصاب بشلل الأطفال في غزة ووالدته تنتظر من يجيب صرختها

علوم وصحة
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أول حالة شلل أطفال في غزة.. مطالب ملحة بوقف القتال لتوزيع اللقاحات

يرصد في هذا التقرير جيريمي دايموند، مراسل شبكة CNN أول حالة إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين عاما، في حين يسارع مسؤولو الصحة إلى توزيع اللقاحات.
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