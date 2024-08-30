يرصد في هذا التقرير جيريمي دايموند، مراسل شبكة CNN أول حالة إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين عاما، في حين يسارع مسؤولو الصحة إلى توزيع اللقاحات.

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