رضيع الحرب.. عبدالرحمن يصبح أول مصاب بشلل الأطفال في غزة ووالدته تنتظر من يجيب صرختهاعلوم وصحةنشر الجمعة، 30 اغسطس / آب 2024يرصد في هذا التقرير جيريمي دايموند، مراسل شبكة CNN أول حالة إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين عاما، في حين يسارع مسؤولو الصحة إلى توزيع اللقاحات.قد يهمك أيضًا.. قد يصيب آلاف الأطفال الفلسطينيين في غزة.. إليكم أبرز الحقائق عن شلل الأطفال"استعادة الأمل" ..مبادرة أردنية جديدة لدعم مبتوري الأطراف في غزةقراءة المزيدإسرائيلأدوية وعلاجالأمم المتحدةالجيش الإسرائيليشلل الأطفال Polioغزةقطاع غزة