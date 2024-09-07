أبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية شبكة CNN أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون"، التي تحمل مليون برميل من النفط، لا تزال مشتعلة في أعقاب هجوم شنه المتمردون الحوثيون اليمنيون في 21 أغسطس/آب، في حين أن الحرائق لم تصل بعد إلى مخازن النفط، إلى أن المسؤولين يقولون إن السفينة يبدو أنها تسرب الوقود أو زيت المحرك إلى الممر المائي المزدحم.

ويُذكر أنه تم إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 فردًا بعد الهجوم، لكن محاولات إنقاذ الناقلة باءت بالفشل حتى الآن.