بمشاركة 38 حزبا سياسيا أردنيا من مختلف التوجهات السياسية الإسلامية والقومية واليسارية والمدنية، تنطلق صبيحة الثلاثاء العاشر من سبتمبر/أيلول انتخابات البرلمان الأردني العشرين، وسط حالة من الترقب لمن ستحمله هذه الانتخابات إلى قبّة البرلمان، إذ تشهد تنافسا حادا بين التيارات الحزبية، وتحديدا على مقاعد ما يعرف بالدائرة العامة المغلقة الحزبية على مستوى الأردن، والمخصص لها لوحدها 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا.

ويقول رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، إن نشوء أحزاب جديدة خلق حالة تنافسية جديدة أمام الأحزاب التاريخية القائمة، ورُصدت بعض المخالفات الانتخابية أُحيل بعضها إلى القضاء وصدر فيها بعض الأحكام.

ويشكل تطبيق القانون بحذافيره، المعيار الأول لنجاح الهيئة في إدارة الانتخابات بحسب المعايطة، وتعد هذه الانتخابات مفصلية وحاسمة في اختبار مخرجات منظومة التحديث.



