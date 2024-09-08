أظهر مقطع فيديو مسلحًا يمشي عند معبر جسر اللنبي على الحدود الإسرائيلية الأردنية بينما يمكن سماع إطلاق أعيرة نارية، حيث قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار.

من جانبه، قال مدير معبر اللنبي، أليكس تشين، إن الرجل الذي أطلق النار على 3 حراس عند المعبر صباح الأحد وقتلهم، هو سائق أردني.

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