دُفنت الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية، في مسقط رأس عائلتها في جنوب غرب تركيا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "من المرجح للغاية" أن إزجي "أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران الجيش الإسرائيلي". وتحدث مذيع شبكة CNN، فيكتور بلاكويل إلى جولييت ماجد، صديقة إزجي والمتحدثة باسم العائلة، حول مطالبهم بإجراء تحقيق تقوده الولايات المتحدة.