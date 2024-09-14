دفن الناشطة عائشة نور إزجي في تركيا بعد مراسم جنازة السبت

(CNN)-- ستدفن الناشطة الأمريكية التركية، عائشة نور إزجي، التي قُتلت برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، في تركيا يوم السبت.

ووصلت جثة إزجي إلى مطار إزمير، الجمعة، وتم نقلها إلى معهد الطب الشرعي في إزمير لتشريحها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وبعد تشريح الجثة، نقلت جثة إيجي إلى ديديم، وهي منطقة في أيدين، تركيا.

وكانت الشابة البالغة من العمر 26 عاما قد قُتلت بالرصاص خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان بالقرب من نابلس بالضفة الغربية قبل ثمانية أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي حينها إن إيجي "أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران الجيش الإسرائيلي".