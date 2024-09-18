لماذا يستخدم حزب الله الـ"بيجر" ومن أين أتت الأجهزة؟.. مراسل CNN يوضّح

وضح مراسل CNN، جيريمي دايموند، السبب الذي يدفع أفراد "حزب الله" إلى استخدام أجهزة الـ"بيجر" بدلاً من استخدام الهواتف الذكية، مشيرًا إلى "أن الأمر أدى إلى نتائج عكسية لحزب الله لتصبح نقطة ضعف".

وقال دايموند: "يبدو أن هذا كان جهدًا منخفض التقنية لتجنب المراقبة عالية التقنية التي تستخدمها إسرائيل، ولكن يبدو أن الأمر أدى إلى نتائج عكسية لحزب الله لتصبح نقطة ضعف، حيث يبدو أن مئات من أجهزة النداء هذه انفجرت في وقت واحد اليوم".

وأضاف: "كانت هذه الأجهزة محاولة لتجنب المراقبة الإسرائيلية. لقد علمنا أن حزب الله يستخدمها بشكل متزايد في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر مع تكثيف تلك المناوشات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله على مدار العام الماضي تقريبًا".

كما أشار إلى أنه "ووفقًا لمصدر أمني لبناني، تم شراء هذه الأجهزة في الأشهر الأخيرة، ليس من الواضح بالضبط من أين تم الحصول عليها - وما إذا كان قد تم العبث بها أم لا أو كيف حدث هذا الهجوم اليوم - لكن حزب الله والحكومة اللبنانية يقولان إن إسرائيل كانت وراء ذلك. في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن مسؤوليتها".