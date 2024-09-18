ماذا نعلم عن صور أجهزة "البيجر" المتداولة بعد الهجوم بلبنان؟

(CNN)-- برزت صور تظهر أجهزة استدعاء "البيجر" Gold Apollo التالفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ادعاءات بأنها تضررت في موجة انفجارات أجهزة النداء التي شهدها لبنان، الثلاثاء.

ولم تتمكن CNN من تحديد الموقع الجغرافي للصور، لكنها تحققت من نشرها، الثلاثاء، وهو نفس يوم الانفجارات، جهاز بيجر واحد على الأقل يظهر في الصور هو من طراز Gold Apollo AR924.

تواصلت CNN مع الشركة المصنعة التايوانية للتعليق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بتقرير، الثلاثاء، أن إسرائيل قامت بإخفاء متفجرات داخل مجموعة من أجهزة الاستدعاء التي طلبتها شركة غولد أبولو وكانت متجهة إلى حزب الله.

وذكرت صحيفة التايمز أن معظم أجهزة الاستدعاء كانت من طراز AP924 الخاص بالشركة، ولكن تم تضمين ثلاثة نماذج أخرى من طراز Gold Apollo في الشحنة.

وذكرت شبكة "CNN" في وقت سابق أن حزب الله اشترى أجهزة الاستدعاء في الأشهر الأخيرة، بحسب مصدر أمني لبناني.