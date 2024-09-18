فيديو يُظهر لحظة انفجار جهاز اتصال لاسلكي في جنازة لحزب الله

أفاد مصدر أمني لشبكة CNN أن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب عشرات آخرين في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية (walkie-talkies) في موجة جديدة من الانفجارات، بعد يوم واحد من انفجارات الآلاف من أجهزة "البيجر" في جميع أنحاء البلاد، التي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا و2800 مصاب على الأقل.

في حين يبدو أن الأمر قد حدث بعد 24 ساعة تقريبًا من انفجار آلاف أجهزة “البيجر” في مختلف أنحاء لبنان. موجة أخرى من الانفجارات ربما تكون أصغر حجمًا، ربما من 30 إلى 40 انفجارًا، نصفها في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، موجة أخرى من الانفجارات.. أجهزة الاتصال اللاسلكية "ووكي توكي" على ما يبدو، وهي أجهزة تستخدم، وفقًا لمصدر أمني لبناني، للسيطرة على الحشود، وقد انفجرت أيضًا في جنازة لشخص قُتل بالفعل قبل 24 ساعة في أحد انفجارات أجهزة "البيجر".