يظهر هذا الفيديو رد فعل مراسل شبكة CNN، بن ويدمان لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، بينما كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي خطابا ردا على موجة الانفجارات في أنحاء البلاد.

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