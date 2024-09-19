شاهد رد فعل مراسل CNN لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق بيروت تزامنا مع خطاب نصر اللهالشرق الأوسطنشر الخميس، 19 سبتمبر / ايلول 2024يظهر هذا الفيديو رد فعل مراسل شبكة CNN، بن ويدمان لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، بينما كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي خطابا ردا على موجة الانفجارات في أنحاء البلاد.قد يهمك أيضًا.. حسن نصرالله يعترف بتلقي "ضربة كبيرة" في تفجيرات "البيجر" و"ووكي توكي".. ويتحدى نتنياهو وغالانتتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبرقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب اللهحسن نصرالله