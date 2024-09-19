شاهد رد فعل مراسل CNN لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق بيروت تزامنا مع خطاب نصر الله

الشرق الأوسط
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شاهد رد فعل مراسل CNN لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق بيروت تزامنا مع خطاب نصر الله

يظهر هذا الفيديو رد فعل مراسل شبكة CNN، بن ويدمان لحظة تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، بينما كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي خطابا ردا على موجة الانفجارات في أنحاء البلاد.

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