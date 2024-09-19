تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبرالشرق الأوسطنشر الخميس، 19 سبتمبر / ايلول 2024قال حزب الله إن 38 من مقاتليه قتلوا في لبنان منذ الثلاثاء، وهي المدة الأكثر دموية للحزب منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.قد يهمك أيضًا.. بعد تفجيرات "البيجر" والأجهزة اللاسلكية.. أبرز ما سيأتي في كلمة حسن نصرالله"الانتقام لهجمات ميونيخ" و"هاتف عياش".. تاريخ عمليات تفجير أجهزة اتصالات يُشتبه بضلوع إسرائيل فيهاتحرك بمطار بيروت عقب هجمات "البيجر" واللاسلكي.. وحزب الله يتبنى ضربة شمال إسرائيلقراءة المزيدإسرائيللبنانحزب الله