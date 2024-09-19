تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبر

الشرق الأوسط
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تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.. الأكثر دموية لحزب الله منذ 7 أكتوبر

قال حزب الله إن 38 من مقاتليه قتلوا في لبنان منذ الثلاثاء، وهي المدة الأكثر دموية للحزب منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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