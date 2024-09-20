انضم سيدريك لايتون، المحلل العسكري في شبكة CNN والعقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، إلى مذيعة CNN إيليني جيوكوس، لمناقشة السيناريو القادم المحتمل لإسرائيل مع حزب الله في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة والرد المحتمل بعد عمليات تفجير أجهزة "البيجر" والاتصال اللاسلكي في لبنان.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

إيليني جيوكوس: سيدريك، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث اليوم، والأهم من ذلك، أننا سنسمع من حسن نصر الله، زعيم حزب الله، لمعرفة إلى أين يتجه هذا الأمر، والأهم، ما إذا كنا سنشهد تصعيدًا كبيرًا. نحن ننتظر ما قاله. لكنني أريد أن أتراجع خطوة إلى الوراء هنا للحديث عن أهمية ما رأيناه في اليومين الماضيين، والذي أطلقت عليه صحيفة نيويورك تايمز اسم "حصان طروادة في العصر الحديث”، حيث كان الأمر غير متوقع وغير مسبوق تمامًا.



سيدريك لايتون: نعم، هذا صحيح، إيليني. هذا أحد جوانب الحرب، حيث المفاجأة هي عنصر أساسي للنجاح. وفي هذه الحالة بالذات، توصل الإسرائيليون ببراعة ما يحتاجون إلى القيام به لتعطيل بنية القيادة والسيطرة لحزب الله، وهو في الأساس قطع روابط الاتصالات الخاصة بهم، وإحدى الطرق للقيام بذلك دون قصف أبراج الراديو أو أبراج الهواتف الخلوية أو أشياء من هذا القبيل، هي بملاحقة شبكة مثل نظام النداء. وفي هذه الحالة بالذات، قرروا القيام بذلك بهذه الطريقة الدرامية. وأعتقد أن السبب وراء قيامهم بذلك هو أنهم لم يريدوا فقط تعطيل روابط الاتصالات، بل أرادوا أيضًا جعل أكبر عدد ممكن من عملاء حزب الله عديمي الفائدة. ما كانوا يحاولون القيام به ليس فقط قطع روابط الاتصالات، ولكن أيضًا تحقيق نجاح عسكري عملي دون إرسال قوات إلى لبنان حقًا. وهذه إحدى الطرق التي تصوروا أنهم قادرون على القيام بها، وكانوا يعلمون بالطبع أن نصر الله أصدر توجيهات بأن تنتقل اتصالات حزب الله من الهواتف الذكية والهواتف الخلوية الأخرى إلى أجهزة "البيجر" وإلى طرقة التواصل القديمة. لقد تم تصميم هذه الطرق القديمة في الاتصال بحيث تكون غير قابلة للاختراق في الأساس من قبل التكنولوجيا الحديثة والهجمات الحديثة. لكن الحقيقة هي أن الإسرائيليين وجدوا طريقة للالتفاف على ذلك، باستخدام تقنيات قديمة إلى حد ما، من خلال زرع متفجرات دقيقة في أجهزة النداء نفسها. هذا أحدث فرقًا.



إيليني جيوكوس: اعتراض سلسلة التوريد - هذا أمر مذهل حقًا - أن نفكر في كيفية حدوث الأمر برمته. كما قلنا، حسن نصر الله، في الوقت الحالي، نحن ننتظر سماع ما إذا كانت هناك خطط للانتقام وكيف يمكن أن يبدو ذلك. في الوقت نفسه، تقول إسرائيل إنها تتجه إلى عصر جديد من هذه الحرب. لقد أرسلوا الفرقة 98 إلى الشمال، وهو أمر مهم، ولا نعرف كيف سيبدو ذلك. هناك خوف كبير في هذه المنطقة ككل بشأن التصعيد المحتمل، وقال كثيرون إن ما رأيناه في اليومين الماضيين قد يكون مقدمة لشيء أكبر بكثير. ما هو رأيك من الناحية العسكرية؟



سيدريك لايتون: نعم إيليني، أعتقد أن هذا ربما يكون مقدمة لشيء أكبر. لقد رأينا أثناء تقديم بن ويدمان تقريره، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق بيروت وتطلق الصواريخ المضيئة - التي لن تلحق الضرر بأي شيء على الأرض - ولكنه يشكل إشارة إلى أنهم قادرون على السيطرة على سماء لبنان دون عقاب. بعبارة أخرى، يتمتعون بتفوق جوي. على الأرض - مع تحرك الفرقة 98 من غزة إلى الحدود الشمالية ومع إعلان رئيس الأركان العامة الإسرائيلي أنهم مستعدون لتنفيذ عمليات حربية - ما أعتقد أننا سنراه هو تحرك القوات الإسرائيلية إلى الأمام، أو على الأقل استعدادًا للتحرك إلى جنوب لبنان، ربما حتى نهر الليطاني. إذا فعلوا ذلك، فإن الفكرة ستكون الاستيلاء على تلك المنطقة، وتطهيرها من مقاتلي حزب الله قدر الإمكان، ثم منح منطقة آمنة بشكل أساسي للبلدات الإسرائيلية الشمالية حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك، وهو هدف حربي لرئيس الوزراء نتنياهو. إذًا، هذا أحد السيناريوهات المحتملة الذي قد تلجأ إليه القوات الإسرائيلية لشن هذه الحرب. إنها في الأساس تخدم تحقيق الأهداف السياسية لنتنياهو وأهدافه في الحرب. لذا فإن هذه ستكون إحدى الطرق التي قد تمضي بها الأمور إلى الأمام.

