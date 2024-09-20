دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمته التي توجهت لها أعين المراقبين للتعقيب على هجمات "البيجر" واللاسلكي في لبنان والتي علمت CNN أن الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" والجيش الإسرائيلي يقفان ورائها بعملية مشتركة.

وأبرز نشطاء ما وصفوه بـ"الهدوء" في خطاب وكلمات نصرالله مقارنين الكلمة بكلمات سابقة ألقاها حول الأحداث في سوريا والكلمات القوية والتهديد الصريح الذي أطلقه حينها ضد من وصفهم بـ"التكفيريين".

اعترف الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأن حزبه تلقى ضربة "قوية وكبيرة وغير مسبوقة" بالتفجيرات التي ضربت أجهزة "البيجر" والـ"ووكي توكي" الثلاثاء والأربعاء، لكنه أشار إلى أنها "لم تسقطه" وشدد على أن الجبهة اللبنانية لن تتوقف قبل أن توقف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة، وفقا لكلمة له الخميس.

وقال نصرالله في كلمته المتلفزة: "لا شك في أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان على الأقل وغير مسبوقة في تاريخ لبنان وقد تكون غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي في المنطقة برمتها، وربما غير مسبوقة في العالم.. هذه الضربة القوية والكبيرة وغير المسبوقة لم ولن تسقطنا بل سنصبح أقوى بعدها".

وادعى نصرالله أن إسرائيل كانت تريد "ضرب نظام القيادة والسيطرة" في حزب الله من خلال التفجيرين اللذين وصفهما بـ"المجزرتين"، بهدف "نشر الفوضى" داخل مفاصل قيادة حزب الله، وأشار إلى أن ذلك "لم يحصل للحظة واحدة".