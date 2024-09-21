هل تقود الضربة الإسرائيلية في قلب بيروت الى حرب شاملة مع حزب الله؟

أدت غارة إسرائيلية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت عصر الجمعة، إلى تدمير مبنى سكني ضخم، ومقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وتزعم إسرائيل نجاحها في الضربة، وقالت إن الهدف كان إبراهيم عقيل، زعيم قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله وقادة آخرين.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، بن ويدمان من العاصمة اللبنانية، بيروت.

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