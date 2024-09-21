هل تقود الضربة الإسرائيلية في قلب بيروت الى حرب شاملة مع حزب الله؟الشرق الأوسطنشر السبت، 21 سبتمبر / ايلول 2024أدت غارة إسرائيلية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت عصر الجمعة، إلى تدمير مبنى سكني ضخم، ومقتل وإصابة عشرات الأشخاص.وتزعم إسرائيل نجاحها في الضربة، وقالت إن الهدف كان إبراهيم عقيل، زعيم قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله وقادة آخرين.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، بن ويدمان من العاصمة اللبنانية، بيروت.وأيضًا.. "لأول مرة".. حزب الله يكشف لقطات تظهر إبراهيم عقيل بعد إعلان مقتلهقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحزب اللهحسن نصرالله