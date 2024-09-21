"لأول مرة".. حزب الله يكشف لقطات تظهر إبراهيم عقيل بعد إعلان مقتله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، مقطع فيديو للقيادي بالحزب، إبراهيم عقيل، وذلك بعد إعلان مقتله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.

مقطع الفيديو نشرته قناة المنار على موقعها الرسمي وصفحتها على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "مشاهد تعرض لأول مرة للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل ’الحاج عبد القادر‘".

وكان مصدر مطلع قد قال لشبكة CNN إن إبراهيم عقيل، الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في جنوب بيروت الجمعة، هو قائد العمليات الخاصة في حزب الله وأحد كبار القادة العسكريين في المنظمة، ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية فإن عقيل يُعرف أيضا باسم "تحسين"، وهو عضو في "مجلس الجهاد" الذي يُعد أعلى سلطة عسكرية في الحزب.

وتشير الخارجية الأمريكية إلى أن عقيل كان عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" وهو خلية في حزب الله تبنت تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل/نيسان من عام 1983 والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الخلية كانت مسؤولة أيضا عن "هجوم ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 1983، والذي أدى إلى مقتل 241 كادرا أمريكيا".