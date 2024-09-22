خلال مقابلة أجراها مع مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة المزاعم الإسرائيلية بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قدمت الدعم لحركة حماس.

قال غوتيريش :"بالطبع، هناك أنفاق تحت مباني الأونروا كما توجد أنفاق بكل مكان في غزة، ولكن لم يكن هناك أي التزام من جانب الأونروا بشكل عام بتقديم أي نوع من الدعم لحماس. وهذا واضح جدًا".

وأضاف: "إذا كانت حماس قد حصلت على بعض الدعم في لحظات حاسمة، فلم يكن ذلك الدعم من الأونروا، بل كان ذلك الدعم من إسرائيل. وكما يعلم الجميع، كانت حكومة إسرائيل في الماضي مهتمة بتطوير حماس من أجل تفتيت القيادة الفلسطينية".